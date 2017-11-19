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Климкин: Разговор с Россией возможен только с позиции силы


19.11.2017   19:56
Действия России на мировой арене показали, что говорить с ней можно только с позиции силы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Международного форума по безопасности в Галифаксе в Канаде, сообщает Укринформ.

"Надо четко понимать: с Россией можно говорить только с позиции силы, поскольку иначе не удастся противодействовать всем видам войн, которые РФ ведет против Западного мира, не удастся бороться с пропагандой и тем, как Россия сломала международное право и доверие", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину полностью сломало систему международных отношений в мире. "До войны, до оккупации Крыма и Донбасса международная модель основывалась на доверии, интересах и международном праве. Сейчас международное право не действует, доверия нет, остались только интересы. Поэтому с кремлевским режимом можно говорить только с позиции силы, ведь другого языка там не понимают", - заявил министр.







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