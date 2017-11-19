Завершились работы по прокладке самого длинного тоннеля в Грузии

19.11.2017 20:32 Завершились работы по прокладке самого длинного тоннеля в Грузии. Его длина составляет почти 8,5 км. На презентации строительства тоннеля Квишхети-Згваре, которое является частью проекта по модернизации главной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури, присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



По оценке главы правительства, осуществление проекта сыграет весьма значительную роль в плане развития инфраструктуры Грузии.



«В результате осуществления этого масштабного проекта повысится пропускная способность железнодорожной линии, вырастет безопасность составов, проходящих через отрезок ущелья, а также, что также очень важно, сократится время следования и поезд будет затрачивать на преодоление расстояния от Тбилиси до Батуми еще меньше времени. «Грузинская железная дорога» прилагает очень большие усилия для того, чтобы проект по модернизации завершился своевременно и с полным соблюдением стандартов.



По нашим расчетам, проект завершится к 2020 году. Так что, скоро по направлению Тбилиси-Махинджаури у нас будет модернизированная железнодорожная инфраструктура, соответствующая современным стандартам», - заявил, в частности, премьер-министр.



По словам Георгия Квирикашвили, проект по модернизации железной дороги является частью самого масштабного компонента 4-пунктного плана реформ правительства – пространственного устройства, в результате осуществления которого у страны будет совершенно новая, соответствующая современным стандартам инфраструктура – с новыми и обновленными железнодорожными станциями, портами и аэропортами, а также – туристической инфраструктурой.



По информации правительства Грузии, премьер-министр отметил, что осуществляемые все эти масштабные проекты опираются не только на наилучший международный опыт, но и в процесс вовлечены иностранные эксперты, специалисты и очень значительные строительные группы.



Как отметил глава правительства, именно таково – «23-е бюро Китайской железной дороги», которое осуществляет сложную работу по строительству инженерных сооружений на участке ущелья. Надзор же проектом осуществляется победившими в международном тендере компанией ILF и консорциум DB International.



На мероприятии присутствовали посол КНР в Грузии Цзи Янчи, генеральный директор «23-го бюро Китайской железной дороги» Сиао Хонгву, министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, члены грузинского правительства и другие приглашенные гости.















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