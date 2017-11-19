Посольство Грузии о депортации 8 граждан Грузии из Украины

19.11.2017 22:53 По вопросу депортации из Украины 8-ми грузинских граждан посольство Грузии в Украине распространяет заявление, которое мы предлагаем без изменений:



«Сразу же после получения информации о возвращении 8-ми грузинских граждан на родину из Украины в принудительном порядке, посольство Грузии в Украине незамедлительно установила коммуникацию и к данному моменту продолжает перманентно связываться как с Министерством иностранных дел Украины, так и со всеми профильными ведомствами.



Согласно информации, распространенной Службой безопасности Украины, упомянутые лица были возращены в Грузию в принудительном порядке в результате мероприятий, проведенных совместно Службой безопасности, Национальной полиции, государственной эмиграционной и пограничной службами Украины – за деятельность, которая противоречит интересам по обеспечению национальной безопасности Украины. Этим объясняет украинская сторона и малую детализацию в информации, связанную с возвращением.



Посольство продолжает интенсивную коммуникацию с украинской стороной и ожидает, что при процессе возвращения грузинских граждан на родину, максимально будут соблюдены все правовые нормы и права граждан Грузии», - говорится в заявлении.















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