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Посольство Грузии о депортации 8 граждан Грузии из Украины


19.11.2017   22:53
По вопросу депортации из Украины 8-ми грузинских граждан посольство Грузии в Украине распространяет заявление, которое мы предлагаем без изменений:

«Сразу же после получения информации о возвращении 8-ми грузинских граждан на родину из Украины в принудительном порядке, посольство Грузии в Украине незамедлительно установила коммуникацию и к данному моменту продолжает перманентно связываться как с Министерством иностранных дел Украины, так и со всеми профильными ведомствами.

Согласно информации, распространенной Службой безопасности Украины, упомянутые лица были возращены в Грузию в принудительном порядке в результате мероприятий, проведенных совместно Службой безопасности, Национальной полиции, государственной эмиграционной и пограничной службами Украины – за деятельность, которая противоречит интересам по обеспечению национальной безопасности Украины. Этим объясняет украинская сторона и малую детализацию в информации, связанную с возвращением.

Посольство продолжает интенсивную коммуникацию с украинской стороной и ожидает, что при процессе возвращения грузинских граждан на родину, максимально будут соблюдены все правовые нормы и права граждан Грузии», - говорится в заявлении.






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