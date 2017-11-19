Депортированные из Украины грузины могут быть на пароме

19.11.2017 23:00 Депортированные из Украины граждане Грузии возможно находятся на пароме, который прибыл из Украины в порт Поти. Члены семьи грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили находятся в Порту.



Судно прибыло несколько часов назад, но до сих пор не выпускают пассажиров. По имеющейся информации, именно на этом пароме находятся грузинский журналист и еще 8 граждан Грузии, которые были похищены украинскими спецслужбами и депортированы.



По данным оставшегося неназванным источника телеканала "Рустави 2", в порту Ильичевск видели, как пленных с надетыми на голову мешками поднимали на борт парома.



Следует отметить, что еще вчера украинская сторона заявила о депортации граждан Грузии, однако до сих пор они не появились в Грузии, в связи с чем возникли вопросы об их местонахождении.















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