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Депортированный из Украины грузинский журналист рассказал детали его похищения


20.11.2017   00:11
В порт города Поти зашел паром, на борту которого находятся восемь граждан Грузии, депортированных из Украины, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Вечером 16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны восьми граждан Грузии. Как утверждалось, их деятельность «противоречила интересам национальной безопасности». Третий президент Грузии и основатель партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что все эти люди определенным образом были связаны с ним и поддерживали его оппозиционную деятельность в Украине.

В частности, среди граждан Грузии, высланных из Украины, оказались воевавший в зоне АТО грузинский доброволец Вано Надирадзе, который является одним из организаторов палаточного городка у Верховной рады Украины, оператор телекомпании «Рустави 2» Тамаз Шашвиашвили, освещавший деятельность Саакашвили, и бывший охранник политика Зураб Цинцадзе.

После прохождения пограничных и таможенных процедур, высланные встретились с членами своих семей и дали первые комментарии журналистам.

Тамаз Шашвиашвили рассказал подробности своего задержания.

«Я находился дома, ворвались приблизительно 15 человек, ударили меня в лицо пистолетом, завязали мне глаза и связали руки скотчем. После этого меня вывели и поместили в багажник автомобиля. Меня били. Сначала меня перевели, вероятно, в аэропорт, я ничего не видел, так как у меня были завязаны глаза. Затем меня перевели в вертолет, где бросили на пол. Мы прилетели, вероятно, в Одессу, так как меня отправили из порта Ильичевск», — сказал Шашвиашвили в эфире «Рустави 2».

Он также сообщил, что на пароме в Грузию были высланы не восемь граждан Грузии, как утверждают в СБУ, а больше: «Я видел разных людей, которых взяли в разных городах — Виннице, Ивано-Франковске, я их не знаю, было где-то 10 человек. Из Украины с нами прибыло около 20 человек конвоя — это были те же спецназовцы, что меня взяли».

Государственная миграционная служба Украины отменила разрешение на временное пребывание в стране Тамазу Шавшишвили. Оператор утверждает, что он находился на территории Украины на законных основаниях. В прямом эфире Шавшишвили показал письмо, направленное ему министерством информационной политики Украины за неделю до произошедшего — в документе подтверждается право на постоянное проживание.

Он снова указал на то, что задержания граждан Грузии проходили с грубыми нарушениями и применением физической силы. Шавшишвили считает, что власти Грузии не должны оставлять произошедшее без внимания.

«Я не знаю, что происходило все это время, но когда журналист аккредитован в стране, посольство знает об этом и посольство должно потребовать ответа от государства, от президента, от премьера», — добавил он.

Следует отметить, что сегодня посольство Грузии в Украине распространило заявление в связи с депортацией граждан Грузии. В дипломатическом представительстве сообщили, что информированы о происходящем и находятся в постоянной коммуникации с министерством иностранных дел Украины и другими профильными ведомствами. Говоря о причинах депортации, посольство сослалось на заявление СБУ.






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