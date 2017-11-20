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Саакашвили: Депортация граждан Грузии доказывает, что Порошенко боится меня


20.11.2017   11:16
Третий президент Грузии и основатель партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили связал депортацию восьми граждан Грузии из Украины со своей оппозиционной деятельностью.

Вечером 16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны восьми граждан Грузии. Как утверждалось, их деятельность «противоречила интересам национальной безопасности». Сегодня все высланные были доставлены в порт Поти на пароме.

По словам Саакашвили, операцией руководил начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей и произошедшее доказывает, что президент Петр Порошенко боится его.

«Захваченных грузин перевезли тремя вертолетами из Киева в Одессу, операцией командовал лично Гелетей, которого сразу узнали наши бойцы. Рукояткой пистолета избили журналиста Тамаза Шавшишвили. В Одессе их встретил генерал Косик и погрузил на паром, на котором до Грузии их сопровождало 50 бойцов спецназа, — написал Саакашвили на своей фейсбук-странице.

Политик добавил, что «в отличие от многих, его не запугать».

«То, что начальник охраны президента незаконно занимается депортацией грузин, четко показывает, как Порошенко боится лично меня. Он боится, потому что, в отличие от многих, меня не запугать, не купить и нельзя объявить агентом Путина, ему страшно, потому что я люблю Украину больше него, и никогда ее, в отличие от него, не грабил и не буду грабить, а еще, в отличие от него, у меня есть история успеха», — говорится в его сообщении.






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