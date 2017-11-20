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Кетеван Цинцадзе утверждена на должность независимого инспектора по контролю за судейской деятельностью
20.11.2017 13:04
Кетеван Цинцадзе утверждена на должность независимого инспектора по контролю за деятельностью судей. Соответствующее решение принял Высший совет юстиции Грузии.
Кандидатуру Цинцадзе поддержало большинство членов Совета – 14, воздержался один — Вахтанг Мчедлишвили.
В течение 5 лет в обязанности Кетеван Цинцадзе в статусе независимого инспектора войдет проведение первоначальной проверки по делам дисциплинарного правопроизводства.
Именно в ее обязанности будет входить решение вопроса об отказе или передаче для дальнейшего рассмотрения Совету юстиции дел дисциплинарного правопроизводства в отношении судей.
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