Законодательный пакет о структурных изменениях правительство представит парламенту сегодня

20.11.2017 13:10 Изменения, внесенные в закон «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» и исходящие из этого законопроекты правительством страны утверждены на заседании 15 ноября и направлены парламенту на рассмотрение.



По решению правительства, упраздняются четыре ведомства – министерства энергетики, охраны окружающей среды и природных ресурсов, спорта и по делам молодежи, а также государственный аппарат по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



Согласно пакету структурных изменений, к министерству экономики и устойчивого развития присоединяется министерство энергетики и компонент управления природными ресурсами от Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.



К министерству образования и науки присоединяется компонент по делам молодежи от Министерства спорта и по делам молодежи.



К министерству культуры и охраны памятников присоединяется компонент спорта от Министерства спорта и по делам молодежи.



К министерству охраны окружающей среды присоединяется министерство сельского хозяйства.



После принятия закона, к Министерству иностранных дел присоединится государственный аппарат по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



В результате объединения и реорганизации действующих при Министерстве внутренних дел Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета по государственной безопасности и управлению кризисами будет создан Центр по управлению чрезвычайными ситуациями.



Правительство выходит с инициативой присоединения Службы разведки к Службе государственной безопасности.



По информации правительства, помимо осуществленных в министерствах изменений, производится и структурная оптимизация юридических лиц публичного права (ЮЛПП).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

