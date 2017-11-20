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Законодательный пакет о структурных изменениях правительство представит парламенту сегодня


20.11.2017   13:10
Изменения, внесенные в закон «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» и исходящие из этого законопроекты правительством страны утверждены на заседании 15 ноября и направлены парламенту на рассмотрение.

По решению правительства, упраздняются четыре ведомства – министерства энергетики, охраны окружающей среды и природных ресурсов, спорта и по делам молодежи, а также государственный аппарат по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Согласно пакету структурных изменений, к министерству экономики и устойчивого развития присоединяется министерство энергетики и компонент управления природными ресурсами от Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

К министерству образования и науки присоединяется компонент по делам молодежи от Министерства спорта и по делам молодежи.

К министерству культуры и охраны памятников присоединяется компонент спорта от Министерства спорта и по делам молодежи.

К министерству охраны окружающей среды присоединяется министерство сельского хозяйства.

После принятия закона, к Министерству иностранных дел присоединится государственный аппарат по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

В результате объединения и реорганизации действующих при Министерстве внутренних дел Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Совета по государственной безопасности и управлению кризисами будет создан Центр по управлению чрезвычайными ситуациями.

Правительство выходит с инициативой присоединения Службы разведки к Службе государственной безопасности.

По информации правительства, помимо осуществленных в министерствах изменений, производится и структурная оптимизация юридических лиц публичного права (ЮЛПП).






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