Президент Беларуси в первом полугодии 2018 года планирует посетить Грузию

20.11.2017 13:13 Президент Беларуси Александр Лукашенко в первом полугодии 2018 года планирует посетить Грузию. Об этом глава белорусского государства сообщил сегодня на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент передает Белта.



Глава государства подчеркнул, что визит грузинских парламентариев вписывается в череду тех встреч, которые недавно состоялись с представителями Грузии. Эти встречи, конечно, направлены на подготовку официального визита главы белорусского государства в Грузию в первой половине будущего года.



"Мы об этом договорились и сейчас активно работаем вместе с вами по наполнению предстоящего визита, чтобы остался след, прежде всего в экономике, в торговле между нашими государствами", - отметил Александр Лукашенко.



В 2016 году белорусско-грузинский товарооборот составил $72 млн, из которых экспорт - $57,4 млн (рост в 2,6 раза). Сальдо является положительным - $41,6 млн. За девять месяцев этого года товарооборот достиг $72,6 млн. Стороны уверенно работают над расширением торгово-экономического взаимодействия по многим направлениям.















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