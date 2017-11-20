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Президент Беларуси в первом полугодии 2018 года планирует посетить Грузию


20.11.2017   13:13
Президент Беларуси Александр Лукашенко в первом полугодии 2018 года планирует посетить Грузию. Об этом глава белорусского государства сообщил сегодня на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент передает Белта.

Глава государства подчеркнул, что визит грузинских парламентариев вписывается в череду тех встреч, которые недавно состоялись с представителями Грузии. Эти встречи, конечно, направлены на подготовку официального визита главы белорусского государства в Грузию в первой половине будущего года.

"Мы об этом договорились и сейчас активно работаем вместе с вами по наполнению предстоящего визита, чтобы остался след, прежде всего в экономике, в торговле между нашими государствами", - отметил Александр Лукашенко.

В 2016 году белорусско-грузинский товарооборот составил $72 млн, из которых экспорт - $57,4 млн (рост в 2,6 раза). Сальдо является положительным - $41,6 млн. За девять месяцев этого года товарооборот достиг $72,6 млн. Стороны уверенно работают над расширением торгово-экономического взаимодействия по многим направлениям.






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