СГБ Грузии и СБУ действуют совместно - Саакашвили

20.11.2017 13:42 По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, процесс депортации грузин из Украины управляется Службой государственной безопасности Грузии



В передаче P.S. телеканала "Рустави 2" Саакашвили отметил, что СГБ Грузии передает Службе безопасности Украины информацию о тех грузинах, которые как-либо связаны с ней.



"Все фамилии переданы в Киев из Тбилиси, из СГБ. Я достоверно знаю это" – заявил Михеил Саакашвили.



Напомним, что четверо граждан Грузии, в том числе журналист телеканала "Рустави 2" Тамаз Шавшишвили и несколько офицеров, воевавших в АТО, были похищены, избиты и с мешками на голове депортированы из Украины на пароме. Депортированные прибыли в Грузию вчера вечером.



Реакцией посольства Грузии в Украине на это безобразие было лишь повторение заявления украинской стороны с добавлением, что находятся на постоянном контакте с украинской стороной.



Как рассказал прибывший вчера в Грузию журналист Тамаз Шавшишвили, к нему неизвестные ворвались в дом, рукояткой пистолета разбили ему нос и скрутили. Затем на вертолете переправили в Одессу, откуда на пароме в сопровождении 50 бойцов украинского спецназа сопроводили в Поти.



Ситуацию с похищением и последующей депортацией грузин прокомментировал вчера и экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили:



"Захваченных грузин перевезли тремя вертолетами из Киева в Одессу, операцией командовал лично Гелетей (Валерий Гелетей, Начальник Управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны Украины - ред.), которого сразу узнали наши бойцы.



Рукояткой пистолета избили журналиста Тамаза Шавшишвили. В Одессе их встретил генерал Косик (Сергей Косик, генерал-лейтенант и руководитель одного из пяти региональных управлений Государственной пограничной службы (ГПС) - ред.) и погрузил на паром, на котором до Грузии их сопровождало 50 бойцов спецназа. Это новая «блестящая» операция генерала Гелетея после Илловайского котла. То, что начальник охраны президента незаконно занимается депортацией грузин, четко показывает, как Порошенко боится лично меня.



Он боится, потому что, в отличие от многих, меня не запугать, не купить и нельзя объявить агентом Путина, ему страшно, потому что я люблю Украину больше него, и никогда ее, в отличие от него, не грабил и не буду грабить, а еще, в отличие от него, у меня есть история успеха",- написал он в Фейсбук.



















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