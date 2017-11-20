Можно было показать, что МИД волнует судьба граждан Грузии - Капанадзе

20.11.2017 14:49 Как минимум, можно было лучше показать, что Министерства иностранных дел волнует судьба граждан Грузии - заявил член "Европейской Грузии", бывший заместитель министра внешнеполитического ведомства Серги Капанадзе.



Депутат считает, что реакция Министерства иностранных дел, и его консульского департамента на проблемы, создающиеся у граждан Грузии в последнее время в Украине, в том числе отказ во въезде сотруднику специальной службы, отказ депутату парламента Грузии, депортация восьми граждан Грузии, и другое, была неадекватной.



"Министерство иностранных дел должно заботиться об этих людях, несмотря на то, какого политического признака и политического мировоззрения они придерживаются, и позаботится, чтобы их права были защищены. Существуют разные инструменты реагирования, но как минимум, можно было лучше показать, что их волнует судьба гражданина Грузии.



К сожалению, у всех осталось впечатление, что Министерство иностранных дел Грузии не было заинтересовано в судьбе этих людей, поскольку эта проблема давно уже продолжается. Мы не знаем, какой была реакция, или была ли у них реакция, например, они должны были распространить информацию о том, выступило ли посольство с демаршем, или что-либо подобное. Разумеется, во всем этом проявляется политический признак"- заявил Серги Капанадзе.



Из Украины депортировали еще 8 граждан Грузии, в том числе оператора киевского бюро "Рустави 2". До того были депортированы три члена охраны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.





"Новости-Грузия"











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