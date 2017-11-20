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В Черноморском университете прошла конференция к 25-летию установления дипотношений между Грузией и США


20.11.2017   16:05
Посол США в Грузии Ян Келли выступил на конференции в Черноморском международном университете, посвященной 25-летию дипломатических отношений между Грузией и США.

«Уже третий год мы участвуем в этой конференции, которая является одной из важных, если не важнейших конференций в америковедении. Посольство США поддерживает эту конференцию и докладчиков. Студенты Черноморского университета участвуют в разных программах посольства по обмену и думаю, это значимое событие. На конференции к различным вопросам будет многосторонний мультидисциплинарный подход и это важно, так как мы все стараемся еще более углубить наши связи», — заявил Ян Келли.

Десятую международную исследовательскую конференцию открыл посол США в Грузии.

Тематика конференции охватывает американскую культуру, политику, литературу, образование, историю, искусство и экономику.






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