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Совет Евросоюза поддержал проект введения для граждан третьих стран авторизации при въезде в зону Шенгена
20.11.2017 17:42
Совет Евросоюза поддержал проект введения для граждан третьих стран авторизации при въезде в зону Шенгена. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Европейская пассажирская информация и система авторизации (ETIAS) включает регистрацию на специально созданной веб-странице, заполнение персональных данных, в том числе загрузку документации, подтверждающей учебу и работу, и оплату стоимости аппликации - 10 евро.
Аппликант получит подтверждение или отказ в связи с въездом в Шенгенскую зону максимум через 72 часа. Кроме того, авторизация будет действовать в течение 3 лет. Молодые люди до 18 лет, граждане старше 60 лет, студенты и исследователи освобождаются уплаты за аппликацию.
Напомним, что в конце октября данный проект одобрил Европарламент.
Теперь принятые регуляции должны подписать Совет ЕС и Европарламент. Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и выступит в силу через 20 дней после публикации.
Предположительно, данные регуляции будут задействованы с 2020 года.
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