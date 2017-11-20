Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый министр финансов оставил всех заместителей


20.11.2017   17:49
Новый министр финансов Мамука Бахтадзе не поменял заместителей. Указы премьер-министра Георгия Квирикашвили о назначении заместителей министра финансов уже опубликованы на веб-странице правительства Грузии.

В частности, первым заместителем министра финансов остался Георгий Табуашвили. Также должности заместителей сохранили Георгий Какауридзе, Николоз Гагуа, Цотне Кавлашвили, Лаша Хуцишвили и Лери Барнабишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклиа рассматривают на конференции EBRD в Лондоне
Грузинское вино представили на EnoExpo 2017 в Польше
British American Tobacco выиграла в Грузии судебный процесс на 100 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Забота о гражданах, пострадавших в результате конфликта: добрая воля или обязательство?
Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси посетит Грузию в начале следующего года
Футбольная федерация восстановила стадион и в Панкиси
Игитян: Армения не должна ссылаться на российский «черный список»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна