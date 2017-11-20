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Новый министр финансов оставил всех заместителей
20.11.2017 17:49
Новый министр финансов Мамука Бахтадзе не поменял заместителей. Указы премьер-министра Георгия Квирикашвили о назначении заместителей министра финансов уже опубликованы на веб-странице правительства Грузии.
В частности, первым заместителем министра финансов остался Георгий Табуашвили. Также должности заместителей сохранили Георгий Какауридзе, Николоз Гагуа, Цотне Кавлашвили, Лаша Хуцишвили и Лери Барнабишвили.
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