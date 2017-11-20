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Министр юстиции Грузии утверждает, что не имела коммуникации с Украиной по депортации грузин


20.11.2017   17:53
Министр юстиции Грузии исключает коммуникацию с украинской стороной в связи с депортацией грузин и заявляет, что никаких переговоров на данную тему между ведомствами двух стран не было.

"Никакой коммуникации в связи с данной темой между ведомствами двух стран, касательно министерств юстиции, не было. Наша страна открыта для всех граждан Грузии, и, разумеется, если другое государство вернет их на родину, эта родина открыта для всех наших граждан"- заявила Тея Цулукиани.

Напомним, что 17 ноября в Украине были похищены и с применением силы и надеванием на головы мешков были выдворены 8 граждан Грузии. Их вчера на пароме доставили в порт Поти.

По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, процесс депортации грузин из Украины управляется Службой государственной безопасности Грузии

В передаче P.S. телеканала "Рустави 2" Саакашвили отметил, что СГБ Грузии передает Службе безопасности Украины информацию о тех грузинах, которые как-либо связаны с ней.

"Все фамилии переданы в Киев из Тбилиси, из СГБ. Я достоверно знаю это" – заявил Михеил Саакашвили.







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