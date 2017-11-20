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Мэрия Тбилиси просит Министерство финансов увеличить городской бюджет
20.11.2017 17:55
Правительство Тбилиси просит Министерство финансов увеличить столичный бюджет. Как сообщил журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, в связи с этим ведутся переговоры с Минфином. Хмаладзе надеется, что для осуществления предвыборных обещаний бюджет Тбилиси будет значительно увеличен.
«В бюджете 2018 года будут отражены несколько дорожных и транспортных проектов. В основном, это проекты, которые мы обещали населению в .предвыборный период. Будет существенное изменение бюджета. У нас нет замечаний в части доходов, она была спланирована правильно, однако мы внесем существенные изменения в части расходов. Со стороны Кахи Каладзе продолжаются консультации с Минфином об увеличении бюджета 2018 года, чтобы мы осуществили все те проекты, которые пообещали населению.
Мы ожидаем, что бюджетный трансфер, бюджетное финансирование увеличатся, и эта сумма будет израсходована на проекты общественного значения», - сказал Хмаладзе.
На данном этапе бюджет Тбилиси определен 815 млн лари.
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