Каладзе поручил службам мэрии провести структурной реформы

20.11.2017 18:04 Мэр столицы Каха Каладзе поручил структурным единицам и городским службам мэрии провести структурной реформы.



Соответствующее распоряжение Каладзе издал на заседании столичного правительства. Он отметил, что целью структурных реформ является обеспечение системного и эффективного управления мэрией.



«Поручаю структурным единицам мэрии, районным управам, архитектурной службе, Агентству мониторинга животных, Агентству управления имуществом, Тбилисской транспортной компании, «Тбилсервис группе», Фонду развития Тбилиси, Агентству развития муниципальных сервисов и Агентству управления детскими садами Тбилиси, в целях обеспечения системного и эффективного управления мэрией, провести действия, необходимые для осуществления структурной реформы. Наша цель в том, чтобы мэрия Тбилиси стала гибким, более ориентированным на граждан ведомством и запланированная реформа служит именно этой цели. Процесс будет абсолютно открытым, прозрачным, мы поэтапно представим информацию о конкретных изменениях и новшествах», - заявил Каха Каладзе.















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