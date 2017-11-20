Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе поручил службам мэрии провести структурной реформы


20.11.2017   18:04
Мэр столицы Каха Каладзе поручил структурным единицам и городским службам мэрии провести структурной реформы.

Соответствующее распоряжение Каладзе издал на заседании столичного правительства. Он отметил, что целью структурных реформ является обеспечение системного и эффективного управления мэрией.

«Поручаю структурным единицам мэрии, районным управам, архитектурной службе, Агентству мониторинга животных, Агентству управления имуществом, Тбилисской транспортной компании, «Тбилсервис группе», Фонду развития Тбилиси, Агентству развития муниципальных сервисов и Агентству управления детскими садами Тбилиси, в целях обеспечения системного и эффективного управления мэрией, провести действия, необходимые для осуществления структурной реформы. Наша цель в том, чтобы мэрия Тбилиси стала гибким, более ориентированным на граждан ведомством и запланированная реформа служит именно этой цели. Процесс будет абсолютно открытым, прозрачным, мы поэтапно представим информацию о конкретных изменениях и новшествах», - заявил Каха Каладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклиа рассматривают на конференции EBRD в Лондоне
Грузинское вино представили на EnoExpo 2017 в Польше
British American Tobacco выиграла в Грузии судебный процесс на 100 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Забота о гражданах, пострадавших в результате конфликта: добрая воля или обязательство?
Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси посетит Грузию в начале следующего года
Футбольная федерация восстановила стадион и в Панкиси
Игитян: Армения не должна ссылаться на российский «черный список»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна