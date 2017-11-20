Беларусь считает Грузию одним из стратегических партнеров - Мясникович

20.11.2017 18:15 Беларусь считает Грузию одним из стратегических партнеров, заявил сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.



"Белорусско-грузинским отношениям отдаем определенный приоритет, и мы видим Грузию как одного из стратегических партнеров на политической арене, для сотрудничества в области экономики, гуманитарных контактов", - заверил председатель верхней палаты парламента.



По его словам, между Беларусью и Грузией нет закрытых тем, страны достаточно откровенны в различных вопросах, в том числе международного сотрудничества. Михаил Мясникович поблагодарил грузинскую сторону за активную поддержку позиции Беларуси в работе международных организаций.



Председатель Совета Республики считает необходимым активизировать отношения двух стран по линии парламентов, в первую очередь за счет перезагрузки работы групп дружбы. "Наша позиция такова, что группы дружбы должны не только выполнять мероприятия, которые наметили руководители парламентов, но и вести достаточно активную самостоятельную работу", - сказал он.



Михаил Мясникович также обратил внимание, что парламентам следует и дальше создавать условия для плодотворного регионального, экономического взаимодействия, развития контактов между бизнес-сообществами, и все документы, которые по линии парламентов принимаются, направлены на решение этих вопросов.



В свою очередь Ираклий Кобахидзе констатировал высокий уровень отношений между двумя государствами в различных сферах и заверил, что грузинский парламент готов делать все возможное для их развития. Спикер также признался, что Грузия благодарна белорусскому руководству и парламенту за перманентную поддержку интересов страны.



Парламентская делегация Грузии посещает Беларусь с официальным визитом 20-22 ноября. Планируется посещение ОАО "БелАЗ", СПК "Агрокомбинат Снов", ПВТ. Пройдет встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ. По итогам визита предусмотрено подписание совместного заявления между Национальным собранием Беларуси и парламентом Грузии.















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