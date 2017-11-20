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Правительство Люксембурга критикуют за депортацию 12 летнего грузинского подростка


20.11.2017   18:30
Министр иммиграции Люксембурга Жан Ассельборн отозвался на депортацию 12-летнего грузинского подростка. Заявление Жана Ассельборна опубликовано на официальной веб-странице. Дело касается депортации на родину в принудительном порядке 12- летнего грузинского подростка и его матери, за которой последовала острая критика правительства Люксембурга в социальной сети.

В пояснении министра сказано, что депортация действительно состоялась 12 октября, но, по словам Ассельборна, иного пути у правительства не было.

"Принудительное возвращение на родину происходит только после детальной проверки, и это последнее, что делает правительство, в особенности, когда дело касается несовершеннолетнего. Так произошло и в данном конкретном случае. Рассматривались все возможные альтернативные пути, однако из-за того, что у данных лиц в документах о том, кем они являются, и о ситуации в семье была указана ложная информация, другой путь, кроме как принудительная депортация, был исключен"- говорится в заявлении, распространенном на веб-странице министра иммиграции Люксембурга.

В заявлении Ассельборна не названы имена депортированных граждан Грузии.







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