Беларусь и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

20.11.2017 18:55 Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры подписали Беларусь и Грузия во время прошедших в Тбилиси первых в истории двусторонних отношений Дней культуры Беларуси в Грузии, сообщили Белта в белорусском диппредставительстве.



Соглашение было подписано по итогам встречи заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. С белорусской стороны подпись под документом поставил министр культуры Юрий Бондарь, с грузинской - министр культуры Михеил Гиоргадзе.



Также меморандум о сотрудничестве заключили Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония и Тбилисский государственный концертный зал.



Как рассказали в посольстве, во время Дней культуры Беларуси грузинскому зрителю была представлена разнообразная программа, которая позволила ознакомиться с богатством белорусской культуры и традиций. Она включала выступления вокальных и хореографических коллективов, эстрадных и оперных исполнителей, свободные показы киноработ белорусских режиссеров разных жанров, выставку Музея Янки Купалы "Грузия, дружная с солнцем страна", посвященную периоду творчества белорусского литератора в Грузии.



На сцене Грузинского государственного академического театра им. Шота Руставели при полном аншлаге прошла торжественная церемония открытия Дней белорусской культуры и гала-концерт белорусских исполнителей. Мероприятие посетили Михаил Русый, первый вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер-министр - министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе, грузинские парламентарии, представители мэрии Тбилиси и аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, творческая и научная интеллигенция, диаспора и многие другие.



Грузинский зритель тепло встретил выступления Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", Белорусского государственного ансамбля "Песняры", заслуженной артистки Республики Беларусь Алены Ланской, солиста Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимира Громова, победительницы финала национального отборочного тура Международного детского конкурса песни "Евровидение-2017" Хелены Мерааи.















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