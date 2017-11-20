Евросоюз принял новую систему регистрации для въезжающих в страны Шенгена

20.11.2017 20:23 Евросоюз принял новую систему регистрации для въезжающих в страны Шенгена

Совет Европейского Союза одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.



Как сообщает сайт Совета ЕС, новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности, будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.



«Сильный контроль наших внешних границ имеет важное значение для функционирования Шенгенской зоны. Система въезда и выезда будет способствовать улучшению внешнего пограничного контроля, лучшей идентификации лиц, нарушивших срок пребывания, и усилению борьбы с терроризмом», — заявил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт .



Система позволит как усилить, так и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамп в паспортах, а также будет применяться независимо от того, нужна ли путешествующим виза.



Теперь Совету ЕС и Европейскому парламенту необходимо подписать принятое постановление. Подписанный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. Ожидается, что новая система заработает в 2020 году.















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