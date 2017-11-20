|
Парламент выразит доверие правительству в конце декабря или в первой половине января
20.11.2017 20:37
По словам председателя парламента Грузии, парламент выразит доверие правительству в конце декабря или в первой половине января.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, проект изменений в закон уже инициирован и теперь начнутся консультации по срокам.
«Проект изменений в закон о правительстве уже инициирован со стороны правительства. Теперь начнутся консультации по срокам.На основании этого будет расписан конкретный график, согласно которому, мы сначала примем изменения в закон о правительстве и после этого будет выражено доверие новому составу правительства. Что касается срока – это зависит от консультаций. Весь процесс завершится, предположительно, в конце декабря или первой половине января», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна