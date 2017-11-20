Парламент выразит доверие правительству в конце декабря или в первой половине января

20.11.2017 20:37 По словам председателя парламента Грузии, парламент выразит доверие правительству в конце декабря или в первой половине января.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, проект изменений в закон уже инициирован и теперь начнутся консультации по срокам.



«Проект изменений в закон о правительстве уже инициирован со стороны правительства. Теперь начнутся консультации по срокам.На основании этого будет расписан конкретный график, согласно которому, мы сначала примем изменения в закон о правительстве и после этого будет выражено доверие новому составу правительства. Что касается срока – это зависит от консультаций. Весь процесс завершится, предположительно, в конце декабря или первой половине января», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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