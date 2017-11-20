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Квирикашвили встретился с новым послом Японии в Грузии Тадахару Уехара
20.11.2017 21:08
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с новым послом Японии в Грузии Тадахару Уехара.
По информации администрации правительства, основными темами ознакомительной встречи были — развитие двусторонних отношений между Грузией и Японией, углубление экономических связей и текущие реформы в стране.
Премьер-министр Грузии детально ознакомил посла Японии с инвестиционной средой в стране и осуществленными либо текущими реформами в различных сферах.
Было выражено желание, чтобы Япония была больше представлена в Грузии, в частности увеличилось количество японских компаний и развивались деловые отношения.
Посол Японии положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией и существующее положение в стране. Тадахару Уехара выразил заинтересованность способствовать большему привлечению японских компаний в Грузии, активизировать двустороннее сотрудничество и углубить экономические связи.
Премьер-министр Грузии поблагодарил Японию за ее твердую и активную поддержку в приоритетных и важных вопросах, таких как суверенитет и территориальная целостность страны.
Георгий Квирикашвили от имени правительства Грузии подтвердил полную готовность содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений с Японией.
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