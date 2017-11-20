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Делегация Сербии знакомится с реформами госсервиса в Грузии
20.11.2017 21:22
Министр юстиции Тея Цулукиани встретилась с министром государственного и местного самоуправления Сербии Бранко Ружичем.
Стороны говорили об укреплении партнерства. Министр юстиции Грузии ознакомила сербского министра с успехами реформ в сфере публичного администрирования и поделилась опытом. Тея Цулукиани также ознакомила Бранко Ружича с современной системой государственных сервисов и говорила об онлайн и дистанционных сервисах.
«Министр государственного и местного самоуправления Сербии посетил Грузию, чтобы ознакомится с опытом нашей страны, как в сфере «Партнерства открытого правления», так и с точки электронного правительства, электронного управления и обеспечением сервисов высокого уровня по всей Грузии», — заявила министр юстиции.
Министр юстиции уделила внимание успешной антикоррупционной политике, доступному публичному обслуживанию, системе электронного муниципального правления и вопросам открытого и прозрачного управления.
После встречи между Грузией и Сербией был оформлен меморандум, которые предусматривает сотрудничество сторон в сферах реформ публичного правления.
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