Адвокат Саакашвили заявляет о вмешательстве ВАСУ в процедуру формирования коллегии судей для рассмотрения иска к Порошенко

20.11.2017 22:10 Адвокат экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Руслан Чорнолуцкий заявляет о незаконном вмешательстве в систему распределения судей при назначении коллегии Высшего административного суда Украины (ВАСУ) для рассмотрения иска М.Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным указа о лишении его гражданства.



На пресс-конференции в понедельник в Киеве адвокат сообщил, что выявлены признаки вмешательства в систему распределения судей и необоснованного исключения нескольких судей из списка, из которого формировалась коллегия ВАСУ для рассмотрения иска М.Саакашвили к П.Порошенко. По словам адвоката, в результате таких действий в кандидаты на включение в коллегию не попали судьи, которые якобы были указаны как находящиеся в отпуске или на больничном, но на самом деле в это время работали и осуществляли правосудие по другим делам.



"Указанные правонарушения свидетельствуют о наличии признаков уголовного правонарушения со стороны руководителя аппарата суда и его подчиненных. Считаем, что таким образом было осуществлено умышленное техническое вмешательство в процедуру формирования коллегии судей, которые будут рассматривать иск Михеила Саакашвили к президенту Украины", - подчеркнул Р.Чорнолуцкий.



Как сообщалось, 16 ноября 2017 года адвокат направил запрос в ВАСУ о предоставлении официальной информации и оснований исключения 18 судей из автораспределения при формировании коллегии по данному делу. Р.Чорнолуцкий также призвал правоохранительные органы в рамках своих полномочий провести проверку возможного вмешательства в автоматизированную систему ВАСУ.















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