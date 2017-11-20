Саакашвили: Не боюсь ехать в Грузию

20.11.2017 22:19 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что не боится ехать в Грузию, но не хочет делать такой подарок Владимиру Путину. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.



«Я не боюсь и в Грузию ехать, но я не хочу подарок делать Путину. Если они отправят меня в Грузию, я вам гарантирую, что очень быстро я буду свободным и, более того, Порошенко мало не покажется после этого», - заявил Саакашвили.



По его словам, об этом знают власти как Грузии, так и Украины.



«Если бы грузинская власти была бы такой мощной, что могла бы меня держать в тюрьме, она уже это бы сделала», - отметил Саакашвили.



Он также подчеркнул, что большинство населения Грузии, правоохранительных органов и армии поддерживает его команду.



«Никакой олигарх, ни за какие деньги не может меня там держать в тюрьме. Это их главная дилемма», - заявил Саакашвили.















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