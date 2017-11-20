|
Саакашвили: Не боюсь ехать в Грузию
20.11.2017 22:19
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что не боится ехать в Грузию, но не хочет делать такой подарок Владимиру Путину. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции.
«Я не боюсь и в Грузию ехать, но я не хочу подарок делать Путину. Если они отправят меня в Грузию, я вам гарантирую, что очень быстро я буду свободным и, более того, Порошенко мало не покажется после этого», - заявил Саакашвили.
По его словам, об этом знают власти как Грузии, так и Украины.
«Если бы грузинская власти была бы такой мощной, что могла бы меня держать в тюрьме, она уже это бы сделала», - отметил Саакашвили.
Он также подчеркнул, что большинство населения Грузии, правоохранительных органов и армии поддерживает его команду.
«Никакой олигарх, ни за какие деньги не может меня там держать в тюрьме. Это их главная дилемма», - заявил Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна