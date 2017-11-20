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Спикер парламента Грузии провел встречу с президентом Беларуси


20.11.2017   23:10
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе во главе грузинской делегации прибыл в Беларусь с трехдневным официальным визитом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Грузия и Белорусь ведут себя по-братски по отношению друг к другу, заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе в Минске.

«Несмотря на какую-то разницу в ориентирах, мы абсолютно по-братски ведем себя в отношении друг друга. Я в политике не первый год и знаю, чего это стоит для Грузии, но вы всегда честно и откровенно поддерживали Беларусь. Сегодня времена поменялись, но вот это изменение времен и улучшение наших отношений с Западом и с Америкой во многом заслуга Грузии, и мы вам за это очень благодарны», — сказал Лукашенко.

Визит парламентской делегации очень важен, отметил глава государства. «Мы прекрасно знаем, какую роль играет парламент в Грузии, насколько влиятельны депутаты в грузинском обществе заявил Лукашенко».

Нынешний визит главы парламента Грузии в Минск, кроме переговоров по актуальным темам сотрудничества двух стран, направлен также и на подготовку предстоящего в первой половине 2018 года официального визита Александра Лукашенко в Грузию.

«Мы об этом договорились и очень активно работаем вместе с вами по наполнению этого визита, чтобы остался след, прежде всего, в экономике, в торговле между нашими государствами. Потому что та цель, которую мы определили по достижению двухсот миллионов долларов товарооборота между двумя странами, вполне реальна и уже осязаема. Половину примерно мы будем иметь в этом году, но, конечно, надо серьезно работать», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер выразил благодарность грузинской стороне за сложившееся политическое сотрудничество.






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