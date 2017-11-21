Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кадыров предложил освободить Россию от «сталинского духа»


21.11.2017   11:22
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с предложением передать останки Иосифа Сталина Грузии. Он также высказался за захоронение тела Владимира Ленина и увековечить память о Никите Хрущеве, сообщил «Интерфакс».

«Надо проявить добрую волю и отдать их (останки Сталина — ред.) Грузии, чтобы у него на родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин», заявил Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что это будет справедливо по отношению к Грузии. Ко всему прочему, добавил Кадыров, россияне «вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию».

Комментируя возможность захоронения Ленина, президент Чечни отметил, что это исключительно его мнение.

«Я неоднократно говорил о необходимости похоронить Ленина, хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится», - отметил Кадыров.

Кадыров добавил, что не собирается задевать чьи-то чувство, будь они политическими или чисто человеческими.

«Я говорю о теле, вернее, о том, что осталось от тела человека, умершего около ста лет назад», заявил Кадыров.

Лидер Чечни полагает, что Владимира Ленина стоит предать земле как бывшего главу СССР, а на его могиле поставить памятник.

«Никакие общественные организации или политические партии не должны пытаться узурпировать право на это решение», — подчеркнул он.

Хрущева Кадыров назвал человеком, внесшим «огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей». Ставить или нет ему памятник, решат российские власти.

«Лично я убежден, что Россия должна помнить имя Хрущева», — заключил президент Чечни.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклиа рассматривают на конференции EBRD в Лондоне
Грузинское вино представили на EnoExpo 2017 в Польше
British American Tobacco выиграла в Грузии судебный процесс на 100 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Забота о гражданах, пострадавших в результате конфликта: добрая воля или обязательство?
Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси посетит Грузию в начале следующего года
Футбольная федерация восстановила стадион и в Панкиси
Игитян: Армения не должна ссылаться на российский «черный список»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна