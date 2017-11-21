Кадыров предложил освободить Россию от «сталинского духа»

21.11.2017 11:22 Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с предложением передать останки Иосифа Сталина Грузии. Он также высказался за захоронение тела Владимира Ленина и увековечить память о Никите Хрущеве, сообщил «Интерфакс».



«Надо проявить добрую волю и отдать их (останки Сталина — ред.) Грузии, чтобы у него на родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин», заявил Рамзан Кадыров.



Чеченский лидер подчеркнул, что это будет справедливо по отношению к Грузии. Ко всему прочему, добавил Кадыров, россияне «вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию».



Комментируя возможность захоронения Ленина, президент Чечни отметил, что это исключительно его мнение.



«Я неоднократно говорил о необходимости похоронить Ленина, хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится», - отметил Кадыров.



Кадыров добавил, что не собирается задевать чьи-то чувство, будь они политическими или чисто человеческими.



«Я говорю о теле, вернее, о том, что осталось от тела человека, умершего около ста лет назад», заявил Кадыров.



Лидер Чечни полагает, что Владимира Ленина стоит предать земле как бывшего главу СССР, а на его могиле поставить памятник.



«Никакие общественные организации или политические партии не должны пытаться узурпировать право на это решение», — подчеркнул он.



Хрущева Кадыров назвал человеком, внесшим «огромный вклад для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей». Ставить или нет ему памятник, решат российские власти.



«Лично я убежден, что Россия должна помнить имя Хрущева», — заключил президент Чечни.















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