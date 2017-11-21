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Киладзе: Решение о внесении в список зависимых от азартных игр суд примет в лечение пяти дней


21.11.2017   11:47
Председатель комитета по правам человека Софо Киладзе определяет ту законодательную поправку, которая дает суду право, на основании обращения члена семи, ввести гражданина в список зависимых лиц. Это ограничит их участие в играх в азартные игры.

В передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе», Софо Киладзе заявила, что зависимые лица часть становятся агрессивными в семье и создают конфликт.

«Поэтому члены их семей должно иметь право обратиться в суд. Это предусматривает и международная практика. Для того, чтобы игрок до решения суда не уничтожил семью, по таким делам у городского суда есть пять дней, а также у апелляционного суда. Эти две инстанции будут окончательными, выше дело не пойдет», — заявила Софо Киладзе.

Инициатива, представленная министерством финансов парламенту Грузии предусматривает создание т.н. черного списка. Попасть в него гражданин может по желанию. А члены семьи должны обратиться доказать в суде, что их родственник является зависимым от азартных игр. В этом случае гражданину будет запрещен вход на игровые объекты на три года, в том числе к онлайновым игровым автоматам.






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