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Вице-спикер парламента довольна встрече с докладчиками Совета Европы


21.11.2017   11:49
По словам первого вице-спикера парламента Тамар Чугошвили, на встрече с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы речь, в основном, шла о конституционных реформах.

«У нас была очень хорошая встреча с докладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы. В основном, речь шла о конституционных реформах и заключении венецианской комиссии. Это была очень позитивная и хорошая встреча. Замечаний не было, были определенные вопросы. Конституционная реформа и те изменения, которые сейчас инициированы и голосование по ним пройдет в декабре, точно покрыли часть обязательств перед Венецианской комиссией. Венецианская комиссия тоже является членом Совета Европы, и сотрудникам Совета Европы хорошо известны те рекомендации, которые дала нам Венецианская комиссия, а мы их учли. Вопросов в связи с выборами не было», — заявила Тамар Чугошвили.

Член комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи совета Европы Керстин Лундгрен заявила журналистам, что сделает подробный комментарий в конце визита.

«Пока скажу то, что в Тбилиси у нас были очень хорошие встречи. Мы продолжаем эти встречи и последнее заявление сделаем после завершения визита», — заявила Керстин Лундгрен.

Члены комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи совета Европы находятся в Грузии с визитом и проводят встречи.






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