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Абашидзе: Чем сложнее сосед, тем больше необходимость диалога


21.11.2017   12:39
Чем сложнее сосед, тем более встает необходимость диалога, - об этом в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс» заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.

По его словам, в последние годы т.н. пражский формат дал результаты и по определенным направлениям заметны положительные тенденции.

«Чем сложнее сосед, тем более встает необходимость диалога. С этой точки зрения, я позаимствую мысль генерального секретаря НАТО, который сказал, что диалог с Россией сложен и именно поэтому диалог с Россией необходим. Т.н. пражский формат был сформирован к концу 2012 года, и его главнейшей задачей было и остается рассмотрение торгово-экономических вопросов, транспортные коммуникации и определенные гуманитарные вопросы.

Когда мы приступили к этому диалогу, наш экспорт тогда был на уровне нуля, а из России все ввозилось, не было никаких ограничений с точки зрения импорта. Поэтому одна из наших задач заключалась в том, чтобы сбалансировать этот вопрос и сейчас наш экспорт приблизительно составляет 250 млн, и надеемся, что к концу года он достигнет 300 млн. Вообще, в течение этих лет в России нами поставлено в Россию продукции более чем на млрд», - отметил Абашидзе.






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