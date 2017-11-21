Главной обязанностью любого государства является защита своих граждан - Канделаки

21.11.2017 14:48 Если правительство целенаправленно не защищает своих граждан, тогда оно не выполняет свои конституционные обязанности, — об этом один из лидеров «Европейской Грузии» Георгий Канделаки заявил в комментарнии «Рустави 2» в связи с депортацией грузинских граждан из Украины.



«Главной обязанностью любого государства является защита своих граждан, где бы они не находились, несмотря на то, нравятся ли правительству политические взгляды этих граждан. Это азы государственности и мы хотим быть государством. Если же государство целенаправленно или умышленно не защищает своих граждан, где бы они не были, то тогда оно не выполняет свои конституционные обязанности. У нас на руках есть еще одна причина для того, что правительство «Грузинской мечты» не соответствует интересам Грузии», — заявил Канделаки.















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