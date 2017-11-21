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Посольство Грузии в Украине утверждает, что моментально отреагировало по делу о депортации 8 грузин
21.11.2017 15:08
Посольство Грузии в Украине немедленно установило коммуникацию о депортации восьми граждан Грузии с Министерством иностранных дел Украины, а также со всеми другими профильными ведомствами, в том числе на высшем уровне. Об этом заявил представитель консульского департамента Григол Маграквелидзе.
"Как известно, вчера граждане Грузии вернулись на родину, они сделали публичные заявления о возможном нарушении их прав в Украине. Министерство иностранных дел всегда готово защитить права и законные интересы находящихся заграницей граждан Грузии. В связи с этим посольство Грузии и консульская служба продолжает коммуникацию с соответствующими органами Украины, а в случае обращения граждан, и получения дополнительной информации в связи с делом, будут осуществлены соответствующие действия"- отметил Григол Маграквелидзе.
Согласно информации в связи с депортацией граждан Грузии, распространенной Службой безопасности Украины, депортация этих граждан связана «с их деятельностью, противоречащей интересам обеспечения национальной безопасности Украины», чем украинская сторона объясняет вообще меньшую детализацию информации в связи с делом.
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