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Пять бывших тюремщиков задержаны по обвинению в нечеловеческом обращении к заключенным


21.11.2017   17:13
Правоохранители задержали пять бывших сотрудников учреждений системы департамента исполнения наказаний по обвинению в нечеловеческом и оскорбляющем достоинство отношении к заключенным.

Согласно распространенной прокуратурой информации, следствие установило, что в период 2011-2012 г. начальник режима глданской тюрьмы N8 и двое других сотрудников режима с целью наказания и запугивания заключенных расправлялись с ними физически и морально, эти действия носили систематический характер.

Аналогичные факты нечеловеческого и оскорбляющего человеческое достоинство обращения с осужденными до 2012 года систематически практиковались и в руставском учреждении N6. Следствием установлено, что двое сотрудников режима, при полном игнорировании установленного порядка, систематически применяли к осужденным собственные «методы».

В рамках продолжающегося расследования, по фактам нечеловеческого обращения допрошены до 800 осужденных из разных учреждений пенитенциарной системы. Прокуратура Грузии возбудила уголовное преследование в отношении 72 сотрудников учреждений, в том числе в отношении 8 директоров и 7 заместителей директоров.

«Все означенные эпизоды были совершены в период до октября 2012 года. Расследование продолжается», — сообщили в прокуратуре.






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