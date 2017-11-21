Каладзе: Свалка Лило создаем большие проблемы населению проживающему возле неё

21.11.2017 18:11 По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, обязательство по утилизации отходов прописано в соглашении по ассоциации Грузии с Евросоюзом.



Как отметил мэр после встречи с руководством «Тбилсервис Групп», с данной точки зрения необходима реформа.



«Необходимо разделение отходов. Соответственно, мы сделаем все для того, чтобы существующая ситуация в стране изменилась. Свалка Лило находится в плачевном состоянии и создает большие неудобства для населения. Мы сделаем конкретные шаги, чтобы решить эту проблему», — заявил Каладзе.



Заместитель столичного мэра Майя Битадзе отметила, что существует конкретный план, как нужно привести в порядок тбилисскую свалку.



«В свое время, полигон был выбран так, что не существовало официального разрешения. Та деятельность, которая ведется сейчас, приведение в порядок первого и второго секторов и дополнение третьего, сбор свалочного газа, чтобы избежать загрязнения реки, а со второй стороны, аккумулирование метана с целью доведения его выделения до минимума, который содержит двойную опасность. На протяжении будущего года, максимальная энергия будет направлена на то, чтобы эффективно осуществить инфраструктурные работы на тбилисском полигоне, чтобы те проблемы, которые вызвала деятельность без разрешения, раз и навсегда были решены», — заявила Битадзе.















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