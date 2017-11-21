Высший админсуд Украины отменил заседание по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства

21.11.2017 18:15 Высший административный суд Украины (ВАСУ) отменил рассмотрение иска о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства политика Михеила Саакашвили.



О данном решении сообщили в пресс-службе инстанции.



Начало рассмотрения иска было назначено на 22 ноября. Однако заседание пришлось отменить из-за кадровых перестановок в ВАСУ. Председательствовать в коллегии судей по этому делу должна была Татьяна Шипулина. 14 ноября ее отчислили из штата ВАСУ по причине назначения ее судьей нового Верховного Суда.



"Иск будет повторно перераспределен между судьями ВАСУ, которые уполномочены осуществлять судопроизводство в Высшем административном суде Украины", – сообщили в суде.















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