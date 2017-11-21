НПО: Упразднение Аппарата госминистра по европейской и евроатлантической интеграции без консультаций «неприемлемо»

21.11.2017 18:35 25 неправительственных организаций опубликовали совместное заявление в связи с предложенными структурными изменениями в правительстве, в котором выражают обеспокоенность в связи с планируемым перенесением функций Аппарата государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в структуру МИД Грузии.



«Существование Аппарата государственного министра Грузии по европейской и евроатлантической интеграции подтверждает, что европейская интеграция является главным приоритетом внутренней и внешней политики страны и общей исходящей точкой деятельности государственных ведомств», - говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано опубликованном 20 ноября. «На этом фоне неприемлемо преобразовать Аппарат государственного министра по европейской и евроатлантической интеграции в структурную единицу Министерства иностранных дел без всяких консультаций с общественностью, экспертами и заинтересованными сторонами», - говорится в заявлении.



Организации отметили, что решение о структурных изменениях было принято «за закрытой дверью» и что обществу не было разъяснено «каким образом будет происходить обеспечение выполнения различных функций аппарата, особенно, координация и мониторинг реформ, осуществляемых властями Грузии, министерствами и другими государственными ведомствами с точки зрения европейской интеграции».



«В то время, когда Соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС, так же как и ожидания большинства населения Грузии в отношении процесса евроинтеграции, связаны с проведением реформ в социальной и экономической сферах внутри страны, возникает вопрос, каким образом будет осуществлять координацию активностей различных государственных ведомств Грузии по направлению европейской интеграции Министерство иностранных дел, основной функцией которого является осуществление внешней политики», - говорится в заявлении.



НПО призывает правительство и Парламент, «открыто обсудить политическое значение и функции Аппарата государственного министра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы текущие структурные изменения не нанесли вред стратегически важному процессу евроатлантической интеграции Грузии».



Аппарат государственного министра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был создан в конце 2004 года и его целью является углубление сотрудничества Грузии с ЕС и НАТО, а также содействие политической, правовой, военной, экономической и культурной интеграции. В настоящее время должность государственного министра занимает бывший член Свободных демократов Виктор Долидзе, который был назначен на этот пост в ноябре 2016 года.



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