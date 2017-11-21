Николай Сванидзе: Праху Сталина не место в Грузии

21.11.2017 18:49 Останки Иосифа Сталина перемещать не стоит, в Грузии им не место, заявил председатель комиссии по гражданским свободам Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе.



"Как этнический грузин по отцу, не приветствую такое предложение. Не знаю, как к этому отнесутся в Грузии, но по Грузии Сталин прошёлся косой своей страшной хуже, чем по любому другому народу и любой другой территории нашей страны", - сказал Н. Сванидзе "Интерфаксу".



"Я считаю, что в Грузии не место для этого праха. Я думаю, что вообще все танцы и пляски вокруг Сталина нужно оставить. По мне так пусть там лежит, где лежит, и все", - добавил он.



Глава Чечни Рамзан Кадыров во вложении интервью "Интерфаксу" предложил передать останки И.Сталина Грузии.



"Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на Родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, а миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию", - предложил Р. Кадыров.















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