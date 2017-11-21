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Спикер парламента Грузии стал почетным профессором БГУ


21.11.2017   20:00
Диплом "Почетный профессор БГУ" вручен сегодня председателю парламента Грузии Ираклию Кобахидзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония состоялась во время официального визита в Беларусь грузинской парламентской делегации. Звания почетного профессора Ираклий Кобахидзе удостоен за большой личный вклад в укрепление и развитие всесторонних дружественных отношений между Грузией и Беларусью.

В выступлении перед преподавателями и студентами Ираклий Кобахидзе поблагодарил за высокую честь быть почетным профессором ведущего вуза Беларуси и выразил надежду, что сотрудничество двух государств будет и дальше активно развиваться. Также гость ответил на вопросы присутствующих. В частности, он рассказал о мечте, касающейся личной жизни и его страны, и поделился мнением о белорусской кухне.

Парламентская делегация Грузии находится в Беларуси с официальным визитом 20-22 ноября. Ключевым мероприятием стала встреча с Президентом Александром Лукашенко.






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