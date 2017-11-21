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Министр юстиции встретилась с членами комитета по мониторингу ПАСЕ


21.11.2017   21:49
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани встретилась с членами комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Встреча прошла в министерстве юстиции.

Министр юстиции рассказала делегации Совета Европы о текущих политических событиях в Грузии и вопросах конституционной реформы. Тея Цулукиани также уделила особое внимание реформам правосудия и избирательной системы.

«Это была одна из самых интересных и плодотворных встреч с делегацией комитета по мониторингу Совета Европы, визит которой всегда очень важен для нашей страны», — заявила после встречи министр юстиции.

Делегация комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы находится в Тбилиси с 19 ноября. Гости уже встречались с представителями неправительственных организаций и непарламентской оппозиции. В рамках визита будут проведены встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и представителями исполнительной, законодательной и судебной власти.






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