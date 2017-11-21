Маргвелашвили не исключает, что будет повторно баллотироваться на пост президента

21.11.2017 22:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает того, что будет повторно баллотироваться на президентский пост.



«Нет, естественно, я не исключаю», - так ответил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире «ТВ Пирвели» на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на пост президента еще раз.

На вопрос же о том, сформировался ли он по поводу своих будущих планов, Георгий Маргвелашвили заявил, что он находится в процессе раздумья об этом.



«Я не сформировался. Твоя позиция, которую займешь в политике, должна пользоваться спросом и быть адекватной обстановке. То, что делаешь, как президент, должен видеть ценность, значимость этого, и должен видеть в том контексте, в каком развивается страна. Этих вопросов появилось сейчас много. Каким должно быть президентство, в чем должно выражаться, насколько нужно это президентство Грузии… Так что много вопросов передо мной, и я об этом думаю, естественно, однако сказать правду, тут не идет речь лишь о том, какой пост займешь. Никогда у меня не было желания и стремления занять какую-либо должность», - заявил Маргвелашвили.



По его словам, исходным для него как прежде, так и сегодня, было то, насколько это нужно грузинскому обществу и Грузии, как государству.















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