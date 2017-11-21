ЕС обеспокоен неурегулированностью конфликтов в регионе стран «Восточного партнерства»

21.11.2017 23:26 Азербайджан достиг значительного прогресса с момента предыдущего саммита Восточного партнерства в Риге. Об этом Report заявило высокопоставленное официальное лицо в ЕС, комментируя предстоящий саммит Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе.



В ЕС напомнили, что в настоящий момент Азербайджан и структура ведут переговоры касательного нового соглашения о сотрудничестве, который установит базис для будущего сотрудничества, также в рамках предстоящего саммита может быть инициировано авиационное соглашение между Азербайджаном и ЕС.



При этом представитель ЕС выразил обеспокоенность остающимися по сей день неурегулированными конфликтами в странах программы "Восточное партнерство", отметив что это мешает развитию сотрудничества в рамках программы.



"Надеемся, что эти конфликты найдут свое решение, для их разрешения необходимы усилия международного сообщества", - отметили в ЕС.















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