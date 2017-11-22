Вольски: В заявлении Маргвелашвили о возможном участии в президентских выборах не было ничего неожиданного

22.11.2017 13:38 В заявлении Георгия Маргвелашвили о возможном участии в президентских выборах не было ничего неожиданного – заявил вице-спикер Гия Вольски журналистам.



По его же словам, принять участие в выборах без помощи политической команды трудно будет любому кандидату. По словам Вольски, Маргвелашвили уже позиционировал с конкретными партиями, и не исключено, что в президентских выборах он будет баллотироваться с помощью этих партий.



"В заявлении президента не было ничего неожиданного. Уже давно Георгий Маргвелашвили проявляет свою позицию, и занимает определенную политическую платформу. Я не раз говорил, что у него действительно есть задумка продолжить политическую деятельность, политическую карьеру. Его заявление является подтверждением того"- отметил Вольски.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает, что вновь примет участие в выборах на пост президента.



"Нет, естественно, не исключаю этого"- так президент ответил на вопрос в эфире "ТВ Пирвели", исключает ли он, что будет баллотироваться второй раз.



















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