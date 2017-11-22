Посол США: Главное - безопасность жителей

22.11.2017 13:58 «Больше всего нас волнует безопасность, мы внимательно следим за событиями», — заявил посол США в Грузии Ян Келли, комментируя спецоперацию на улице Бери Габриель Салоси.



Как отметил американский дипломат, самым важным во время спецоперации является безопасность.



«Больше всего нас волнует безопасность жителей. Мы внимательно следим за процессом. Мы знаем, что приняты соответствующие меры, чтобы население не пострадало во время спецоперации. Во первых, никто из гражданских не должен пострадать во время спецоперации и во вторых, правоохранители должны информировать общественность», — заявил Келли.



Напомним, что в Тбилиси сегодня проводится контртеррористическая операция. Один из подозреваемых задержан. Проводится операция по задержанию еще двоих.



В ходе спецоперации был ранен один спецназовец, чье состояние врачи оценивают как критическое.















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