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Власти должны защитить мирных граждан - омбудсмен о спецоперации


22.11.2017   14:38
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили прокомментировал ситуацию вокруг проведения спецоперации в Тбилиси, отметив необходимость защищать права мирных граждан.

Спецоперация по задержанию, предположительно, двух иностранцев проводится на проспекте монаха Габриэла Салосского №156 в Исани-Самгорском районе. Подозреваемые находятся в третьем подъезде в корпусе №9. На месте не прекращается стрельба, периодически слышны взрывы. СМИ утверждают, что спецоперация длится 16 часов.


"Мы начали наблюдать за этими событиями, наша цель — получить как можно больше информации. Единственное, что могу сказать, это то, что государство обязано защитить права, здоровье и безопасность каждого гражданина. У проведения спецоперации свои правила, которые строго расписаны законом, и необходимо, чтобы все происходило в соответствии с законом. Надо сделать все для того, чтобы в первую очередь были защищены права мирных граждан", — заявил Нануашвили в эфире телекомпании Rustavi2.

Омбудсмен отметил, что аппарат народного защитника следит за событиями и после того, как получит более детальную информацию сделает конкретное заявление.

В Службе государственной безопасности Грузии заявили, что местным жителям будет возмещен нанесенный ущерб.






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