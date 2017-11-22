Янош Херман: Я жду будущего саммита «Восточного партнерства», который принесет пользу Грузии

22.11.2017 16:38 Руководитель миссии ЕС в Грузии Янош Херман ждет, что саммит «Восточного партнерства» принесет пользу Грузии. Об этом Херман написал в социальной сети «Твиттер».



«Я жду будущего саммита «Восточного партнерства», который принесет пользу Грузии и служит нашим общим интересам и будущему», — пишет руководитель миссии ЕС в Грузии Янош Херман в «Твиттере».



Вместе с тем, Янош Херман распространил в социальной сети заявление службы по иностранным делам ЕС о саммите.



«В пятницу, 24 ноября в Брюсселе состоится пятый саммит «Восточного партнерства». С 2009 года целью программы является углубление и укрепление связей между Евросоюзом, государствами – его членами и шестью восточными соседями – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Общей целью является развитие демократии, благополучия, стабильности и укрепление сотрудничества между странами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС.















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