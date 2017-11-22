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Хоштария: Мы должны быть солидарны участвующим в спецоперации спецназовцам и полицейским


22.11.2017   17:09
Член "Европейской Грузии" Елена Хоштария воздерживается от оценки событий по улице Габриэла Салоса, и заявляет, что следует объявить солидарность спецназовцам и полицейским, участвующим в специальной операции.

"На данном этапе, когда спецоперация в такой критической ситуации, считаю абсолютно недопустимым делать какую-либо оценку, тем более политическую спекуляцию.

Сегодня мы должны думать о том, чтобы все это закончилось максимально мирно. Мы должны объявить абсолютную солидарность спецназовцам, полицейским, которые сейчас там находятся.

Разумеется, придет этап, когда все мы вместе подумаем о том, какие были допущены ошибки, чтобы исправить их, но сегодня делать какую-либо оценку, считаю абсолютно недопустимым на данном этапе "- заявила Хоштария.

На улице Монаха Габриэла Салоса слышны звуки стрельбы и взрывов.

К информации, спецоперация идет уже почти 18 часов. Примерно полтора часа назад СГБ распространила информацию, что в результате проведенной спецоперации задержан один человек. По предварительной информации, данные лица не граждане Грузии, и являются членами террористической организации.








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