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МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских скелетонистов
22.11.2017 18:58
Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал четырех российских скелетонистов – Александра Третьякова, Елену Никитину, Мария Орлову и Ольгу Потылицыну. Их признали виновными в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. Орлова и Потылицына тогда призовых мест не заняли, Третьяков получил золотую медаль, Никитина – бронзовую. Результаты выступлений спортсменов аннулированы.
Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018 в связи с допинговым скандалом. Доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Согласно расследованию, допинг применяли более тысячи российских спортсменов. Москва отвергает обвинения.
Ранее в ноябре МОК пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповалова и Юлию Иванову. Окончательное решение о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 года, как ожидается, будет принято в начале декабря.
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