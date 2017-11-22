Квирикашвили призывает общественность «прекратить спекуляции»

22.11.2017 21:37 «Хочу призвать политиков или экспертов, которые высказывают разные мнения, в таких ситуациях спекуляции неуместны. Думаю, должен быть момент, когда мы все должны сплотиться», — об этом заявил премьер – министр Георгий Квирикашвили, который находился в столичном рефереальном госпитале, где навещал правоохранителей раненых в ходе спецоперации.



«Надеюсь, что они примут во внимание этот момент. Естественно, что возникают определенные вопросы, существуют институциональные форматы, в рамках которых будут даны интересующие ответы, но нельзя говорить открыто об операциях такого типа.



Хочу заявить, что передвижение по городу безопасно и нет оснований для того, чтобы чего — то бояться с точки зрения безопасности. Наши парни смогли нейтрализовать опасность, которая могла привести к тяжелым последствиям.



Хочу ответить на спекуляции, согласно которым спецоперация продлилась долгое время. Несомненно, можно было действовать с разным подходом, но в приоритете всегда стоит безопасность мирных жителей и должно быть сделано все, чтобы избежать жертв, чего с успехом добился спецназ.



Мы видели спецоперации разных типов во многих странах, где разрушают дома, но у нас другой стиль, хочу поблагодарить всех, кто ценой жизни смог добиться результата, который имеем.



Хочу также отметить, что были заданы вопросы по поводу того, как эти люди оказались в центре города. Естественно, они не были выявлены сегодня. Существовала оперативная информация на основании которой мы и смогли напасть на их след. Сегодня все кому не лень считает себя экспертом в этом деле и я думаю, что в такой ситуации мы должны вести себя более достойно, прекратить спекуляции и сказать спасибо правоохранителям.



Не важно гражданами какой страны они являются. Мы не должны подчеркивать их национальность или вероисповедание. Факт, что на призыв сдаться они ответили огнем. У действий спецназа, спецслужб и полиции было полностью легитимное обоснование, во избежание ухудшения ситуации», — заявил Квирикашвили.















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