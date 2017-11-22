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Премье поблагодарил сотрудников СГБ и МВД за нейтрализацию угрозы
22.11.2017 21:46
Спасибо сотрудникам СГБ и МВД, в результате героизма которых была нейтрализована опасность – об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам в Тбилисском реферальном госпитале, где навестил раненых в ходе спецоперации правоохранителей.
Премьер принес соболезнования семье погибшего спецназовца.
«К сожалению, у нас есть жертвы – погиб один сотрудник спецназа. Хочу принести соболезнования семье. Этот человек является истинным героем и остальные парни проходят лечение, трое ранены, как вы знаете. Хочу пожелать им выздоровления.
Хочу сказать всем спасибо – сотрудникам спецназа, сотрудникам как СГБ, так и МВД, в результате их героизма мы получили то, что опасность была нейтрализована», — заявил премьер.
В больнице вместе с премьером находились министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.
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