Премье поблагодарил сотрудников СГБ и МВД за нейтрализацию угрозы

22.11.2017 21:46 Спасибо сотрудникам СГБ и МВД, в результате героизма которых была нейтрализована опасность – об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам в Тбилисском реферальном госпитале, где навестил раненых в ходе спецоперации правоохранителей.



Премьер принес соболезнования семье погибшего спецназовца.



«К сожалению, у нас есть жертвы – погиб один сотрудник спецназа. Хочу принести соболезнования семье. Этот человек является истинным героем и остальные парни проходят лечение, трое ранены, как вы знаете. Хочу пожелать им выздоровления.



Хочу сказать всем спасибо – сотрудникам спецназа, сотрудникам как СГБ, так и МВД, в результате их героизма мы получили то, что опасность была нейтрализована», — заявил премьер.



В больнице вместе с премьером находились министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.















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