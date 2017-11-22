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Премье поблагодарил сотрудников СГБ и МВД за нейтрализацию угрозы


22.11.2017   21:46
Спасибо сотрудникам СГБ и МВД, в результате героизма которых была нейтрализована опасность – об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам в Тбилисском реферальном госпитале, где навестил раненых в ходе спецоперации правоохранителей.

Премьер принес соболезнования семье погибшего спецназовца.

«К сожалению, у нас есть жертвы – погиб один сотрудник спецназа. Хочу принести соболезнования семье. Этот человек является истинным героем и остальные парни проходят лечение, трое ранены, как вы знаете. Хочу пожелать им выздоровления.

Хочу сказать всем спасибо – сотрудникам спецназа, сотрудникам как СГБ, так и МВД, в результате их героизма мы получили то, что опасность была нейтрализована», — заявил премьер.

В больнице вместе с премьером находились министр внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.






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